В цифровому магазині PlayStation PS Store розпочалася акція "Вибір критиків", в рамках якої Sony пропонує гравцям придбати відеоігри зі знижкою до 75%, повідомляє PS Blog.

Акція буде діяти з 31 січня до 14 лютого.

Всього в рамках акції запропоновано 1004 знижки.

Серед них:

🎮 EA SPORTS FC™ 24 для PS4 та PS5 (знижка 65%, 839,65 гривні замість 2399 гривень)

🎮 The Last of Us™ Part I Digital Deluxe Edition (34%, 1715,34 грн замість 2599 грн)

🎮 Hogwarts Legacy (40%, 1199,40 грн та 1259,40 грн за версію для PS4 та PS5 відповідно)

🎮 Mortal Kombat™ 1 – видання Deluxe (40%, 1319 грн)

🎮 Diablo® IV - видання Digital Deluxe (40%, 1889,40 грн)

🎮 DEATHLOOP (80%, 399,80 грн)

🎮 Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT для PS4 та PS5 (50%, 1149,50 грн)

🎮 Mass Effect™ Legendary Edition (80%, 439,80 грн)

🎮 Yakuza: Like a Dragon PS4 & PS5 (80%, 229,80 грн)

🎮 Avatar: Frontiers of Pandora™ (33%, 1540,33 грн)

Як повідомлялося раніше, Ігрова консоль PlayStation 5 від Sony перейшла відмітку у 50 мільйонів проданих одиниць і готується перевершити рекорд консолі попереднього покоління PS4. А той же час, у головного конкурента PlayStation – консолі Xbox від Microsoft – ситуація з проданим накладом куди скромніша.