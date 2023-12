Игровая консоль PlayStation 5 от Sony перешла отметку в 50 миллионов проданных единиц и готовится превзойти рекорд консоли предыдущего поколения PS4. А то же время, у главного конкурента PlayStation - консоли Xbox от Microsoft - ситуация с проданным тиражом куда скромнее, сообщает IGN.

Sony поставила амбициозную цель продать 25 миллионов консолей PS5 в текущем финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2024 года. Если она справится с этим, это будет самое большое количество консолей, которые Sony когда-либо меняла за один финансовый год.

"Учитывая импульс, который мы имели в ноябре, и многое из того, что мы видим в декабре, в целом мы чувствуем себя очень хорошо в отношении продаж в целом. Я думаю, что у нас будет рекордный год", — заявил СМИ старший вице-президент по глобальному маркетингу, продажам и бизнес-операциям Sony Interactive Entertainment Эрик Лемпель.

Также Лемпел сказал, что PS5 сейчас находится на пути к тому, чтобы превзойти успех PS4, продажи которой составили 117 миллионов единиц с момента выхода на рынок в 2013 году. "Спрос на PS5 в этом году был огромным... Импульс сейчас сильный, и он продолжается", — отметил Лемпед, добавив, что продажи PS5 достигли 50 миллионов 9 декабря, через 161 неделю после запуска в ноябре 2020 года, тогда как продажи PS4 достигли отметки в 50 миллионов через 160 недель после запуска.

Что же касается игровой консоли Xbox, то Microsoft не объявляла о продажах Xbox Series X и S в течение многих лет. Руководители Microsoft настаивают на том, что продажи консолей не дают точной картины общего состояния бизнеса Xbox, который охватывает ПК, мобильные устройства, потоковую передачу и подписку Game Pass.

Financial Times приводит анализ котировок Ampere, который показывает, что продажи PS5 выросли примерно на 65% до 22,5 миллиона единиц в этом году, тогда как продажи Xbox упали примерно на 15% до 7,6 миллиона. Это означает, что PS5 превзошла продажи Xbox Series X и S почти в три к одному. Между тем продажи почти семилетней Nintendo Switch упали на 18% до 16,4 миллиона в 2023 году. Ожидается, что Nintendo выпустит свою обновленную консоль следующего поколения в следующем году.

В этом году Microsoft укрепила свое игровое состояние после того, как купила Activision Blizzard за $69 миллиардов долларов. Это означает, что такие игры, как Call of Duty, World of Warcraft и мобильный хит Candy Crush Saga, теперь принадлежат к бренду Xbox. Ожидается, что Microsoft начнет запускать игры Activision Blizzard в Game Pass в 2024 году, и, похоже, будущие игры Call of Duty выйдут в службе подписки с первого дня.

Корпорация Microsoft также планирует создать собственный магазин приложений, пытаясь поглотить Apple и Google.