В ночь на воскресенье, 28 января, враг атаковал Украину 8 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - страна-агрессор РФ), двумя ракетами "Искандер-М" по Полтавщине из района Воронежской области РФ и тремя ЗРК "С-300" по Донецкой области с временно оккупированной территории области. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Как сообщается, были атакованы гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры в Полтавской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Мобильными огневыми группами Воздушных Сил были уничтожены четыре из восьми вражеских БпЛА, которыми противник атаковал прифронтовую зону.

Инфографика: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

О ликвидации последствий удара "баллистикой" сообщат местные администрации. Предварительно без пострадавших.

Как сообщали Українські Новини, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики ищут новую тактику применения "шахедов" для будущих атак по Украине. По ее словам, продвижение "Шахедов" сейчас происходит меньшими группами.