Киностудия Paramount начало производство третьего фильма франшизы "Топ Ган" (буквальный перевод - Лучший стрелок). К своим ролям вернутся Том Круз, Майлз Теллер и Глен Пауэлл, а сценарий напишет Эрен Крюгер. Об этом сообщает портал Puck.

Также известно, что в съемочном процессе будет участвовать режиссер "Меверика" Джозеф Косински, но неизвестно будет ли он режиссером или продюсером ленты.

Слухи о производстве продолжения "Топ Гана" появлялись в декабре 2022 года, но тогда сообщалось, что работа над лентой начнется в 2025 году. Сами Paramount пока не отвечают на запросы СМИ относительно "Топ Гана".

При этом всего несколько дней назад Том Круз заключил "стратегическое" соглашение с Warner Bros., в рамках которого он будет разрабатывать для компании новые фильмы. Сейчас Круз работает над восьмой частью серии "Миссия невыполнима".

"Топ Ган: Мэверик", второй фильм во франшизе, вышел в прокат летом 2022 года. Лента стала хитом и собрала более $1,4 млрд долларов в мировом прокате.

Первый фильм серии вышел в 1986 году и был представлен в четырех номинациях на премию "Оскар". Также получил Оскар в категории "Лучшая песня к фильму" за песню "Take My Breath Away".