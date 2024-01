Актер Том Круз подписал контракт с Warner Bros. Discovery на создание оригинальных проектов и фильмов по франшизам. При этом соглашение актера с компанией не является эксклюзивным - Круз может участвовать в работе над картинами других киностудий, сообщает издание Variety .

Круз будет продюсировать и сниматься в фильмах под брендом Warner Bros. для релиза в кинотеатрах.

Актер имеет огромный опыт сотрудничества с Warner Bros. Так в прошлом он участвовал в работе над лентами "Граница будущего" (Edge of Tomorrow), "Магнолия" (Magnolia), "Рок на века" (Rock of Ages), "Интервью с вампиром" (Interview with the Vampire) и "С широко закрытыми глазами" (Eyes Wide Shut).

В ближайшее время Круз вернется к работе над фильмом "Миссия невыполнима 8", чей релиз запланирован на 23 мая 2025 года. Также актер планирует реализовать свой проект с Дагом Лайманом, для съемок которого Круз полетит в космос. Кроме этого, он разрабатывает сразу три разноплановых проекта с режиссером Кристофером МакКуорри - один из них якобы связан с персонажем Круза из "Солдат неудачи" (Tropic Thunder) Лисом Гроссманом. Но детальной информации об этих проектах пока нет.

Как сообщалось ранее, Warner Bros. вошли в число кинопроизводителей, которые решили не показывать собственные произведения в российских кинотеатрах после полномасштабного вторжения РФ в Украину.