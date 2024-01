Американский писатель-фантаст, автор цикла романов "Песнь льда и пламени", которая стала основной для сериала "Игра престолов", Джордж Р. Р. Мартин рассказал, что телеканал HBO сейчас работает одновременно над несколькими анимационными проектами, события которых происходят во вселенной "Песни...". Об этом Мартин написал в своем блоге.

"Так сложилось, что у нас с HBO есть собственные анимационные проекты, действие которых происходит в мире "Песни льда и пламени". Ни один из них еще не получил зеленый свет, но я думаю, что мы приближаемся к тому, чтобы сделать следующий шаг с несколькими из них", — рассказал Джордж Мартин.

Он отметил, что изначально было четыре идеи для мультфильмов, однако две из них впоследствии были "отложены".

"Когда несколько лет назад начался этот последний раунд разработки, у нас было четыре идеи для анимационных шоу, к которым были привлечены большие таланты. Сценарные комнаты и саммиты, наброски и сценарии следовали в надлежащее время... Но, к сожалению, два из оригинальных проектов впоследствии были отложены на полку", — вспоминает писатель.

Мартин подтвердил, что в настоящее время продолжает работать над двумя оставшимися анимационными проектами.

"Мы перенесли "Девять путешествий", нашу серию о легендарных путешествиях Морского Змея, с живого действия на анимацию. Шаг, который я поддерживаю полностью. Бюджетные ограничения, скорее всего, сделали бы версию живого действия непомерно дорогой, что учитывая то, что половина шоу происходит в море, и необходимость создавать новый порт каждую неделю, от Дрифтмарка до Леса, от Островов Василиска, от Волантиса и до Кварта, до... Ну, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Там целый мир. И у нас гораздо больше шансов показать все это с помощью анымации", - сказал Мартин.

При этом писатель не указал ни названий будущих мультсериалов, ни каких-то дополнительных данных относительно сюжета и тому подобное.

Как сообщалось ранее, второй сезон другого популярного телесериала - The Last of Us (Последние из нас) - начнут снимать в феврале 2024 года.