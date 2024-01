Американський письменник-фантаст, автор циклу романів "Пісня льоду й полум'я", яка стала основною для серіалу "Гра престолів", Джордж Р. Р. Мартін розповів, що телеканал HBO наразі працює одночасно над кількома анімаційними проєктами, події який відбуваються у всесвіті "Пісні…". Про це Мартін написав у своєму блозі.

"Так склалося, що у нас з HBO є власні анімаційні проєкти, дія яких відбувається у світі "Пісні льоду й полум'я". Жодна з них ще не отримала зелене світло, але я думаю, що ми наближаємося до того, щоб зробити наступний крок з кількома з них", - розповів Джордж Мартін.

Він зазначив, що спочатку було чотири ідеї для мультфільмів, однак два з них згодом були "відкладені".

"Коли кілька років тому розпочався цей останній раунд розробки, у нас було чотири ідеї для анімаційних шоу, до яких були залучені великі таланти. Сценарні кімнати і саміти, начерки і сценарії слідували в належний час... Але, на жаль, два з оригінальних проєктів згодом були відкладені на полицю", - згадує письменник.

Мартін підтвердив, що наразі продовжує працювати над двома анімаційними проєктами, що залишилися.

"Ми перенесли "Дев'ять подорожей", нашу серію про легендарні подорожі Морського Змія, з живої дії на анімацію. Крок, який я підтримую повністю. Бюджетні обмеження, швидше за все, зробили б версію живої дії непомірно дорогою, що з огляду на те, що половина шоу відбувається в морі, і необхідність створювати новий порт щотижня, від Дріфтмарка до Лісу, від Островів Василіска, від Волантісу й до Кварту, до... Ну, і далі, і далі, і далі. Там цілий світ. І у нас набагато більше шансів показати все це за допомогою анімації", - сказав Мартін.

При цьому письменник не зазначив ні назв майбутніх мультсеріалів, ні якихось додаткових даних щодо сюжету тощо.

