Второй сезон The Last of Us (Одни из нас) начнут снимать в феврале 2024 года

Постер сериала The Last of Us (Одни из нас). Фото: HBO

Дату начала съемок второго сезона сериала "The Last of Us" ("Одни из нас") сообщил шоураннер и сценарист Крейг Мейзин - они стартуют 12 февраля. Об этом он заявил в комментарии изданию "Variety".

Ранее глава "HBO" Кейси Блойс упоминал, что производство сериала планируют возобновить в начале 2024-го, но не называя точную дату.

Если график съемок нового сезона будет соответствовать графику первого, то новые эпизоды начнут выходить только в 2025-м. Ведь съемки первого сезона заняли 11 месяцев и завершились в июне 2022 года, а сериал стартовал в январе 2023-го.

Во втором сезоне покажут события второй части игровой франшизы "The Last of Us". Нил Дракманн, который является одним из авторов игры, а также сценаристом и исполнительным продюсером сериала, отметил, что в новом сезоне сериала могут присутствовать вырезанные сцены из игры.

Авторы сериала распланировали второй сезон еще до начала забастовок в Голливуде. Однако им пришлось около полугода ждать завершения протестов, чтобы начать съемки.

Первый сезон "Одни из нас" получил очень хорошие отзывы у прессы и понравился зрителям: его рейтинг на IMDb составил 8,8 балла из 10.

Сериал "The Last of Us" ("Одни из нас") - американский постапокалиптический драматический телесериал, который основан на одноименной видеоигре, разработанной компанией Naughty Dog. Игра рассказывает историю Джоэла, контрабандиста, которому поручено сопровождать подростка Элли через постапокалиптические США, опустошённые пандемией паразитического грибка. Съемки сериала состоялись в канадском городе Калгаре (провинция Альберта).

