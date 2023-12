Компания Valve, владелец сервиса Steam, опубликовали перечень самых успешных и популярных игр на своем сервисе за 2023 год. Игры были разделены на 7 категорий: "Хиты продаж", "Новинки", "Самые популярные игры", "Досрочный доступ", "Steam Deck", "Контроллер" и "Виртуальная реальность". Полный список победителей опубликован на сайте сервиса.

Традиционно все категории делятся на четыре подкатегории: "платина" (1-12 место), "золото" (13-24 место), "серебро" (25-50 место) и "бронза" (51-100 место). Замеры проводились на платформе Steam с 1 января по 15 декабря 2023 года.

В категорию "Хиты продаж" попали проекты с самыми высокими выручками. При этом, учитывались не только общие доходы от продажи игр, но и доходы от продажи дополнительного контента и внутриигровых транзакций. Также стоит отметить, что конкретные суммы Steam не разглашает, а игры в каждой подкатегории перечислены в случайном порядке. В "платиновый" уровень вошли Hogwarts Legacy, Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Apex Legends, Dota 2, Destiny 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Lost Ark, Starfield, Call of Duty и Sons of the Forest.

Оценивая новинки 2023 года, наибольшую выручку принесли ремейк Resident Evil 4, Remnant 2, Payday 3, Street Fighter 6, EA Sports FC 24, Starfield, Sons of the Forest, Hogwarts Legacy, Cities: Skylines II, Baldur's Gate 3, Armored Core VI: Костры Рубикона и Star Wars Jedi: Survivor.

В категории "Самые популярные игры" указаны проекты с рекордным онлайном. Из более 300 000 одновременных игроков в этом году выделяются Dota 2, Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds, Lost Ark, Baldur's Gate 3, Destiny 2, Hogwarts Legacy, Goose Goose Duck, Sons Of The Forest и Starfield.

Интересен факт, что в категории "Контроллер", которая предусматривает игры, в которые можно играть с помощью геймпада, среди лучших одновременно присутствуют FIFA 2023 и ее наследница FC24.

Ранее Украинские Новости сообщали какие игры будут доступны по подписке PlayStation Plus в январе 2024 года.