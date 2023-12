Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в социальной сети X (ранее Twitter).

"Европейский совет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой... Ясный сигнал надежды для их народов и для нашего континента", — написал Мишель.

По его словам, Европейская комиссия также предоставила Грузии статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Кроме того, Евросоюз собирается начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.

