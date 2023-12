Google поделился ежегодным топом поисковых запросов по различным темам. Статистика представлена как общемировая, так и в разрезе стран.

Так, например, персоной, кого чаще всего гуглили украинцы стал действующий министр обороны Украины Рустем Умеров. Также с территории Украины часто спрашивали в Google о блогере Спартаке Субботе, Алексее Арестовиче, Александре Усике и даже президенте РФ Владимире Путине.

Также Google рассказал, какие фильмы искали украинцы. Из десятки самых популярных только два оказались украинского производства: "Мавка. Лесная песня" и "Люксембург. Люксембург". Самым популярным оказался "Оппенгеймер", а вот "Барби" даже не вошла в топ-5. Зато оказалось, что украинцы довольно часто искали российский мультфильм о Чебурашке. Причем, не советский, а именно российский, 2023 года выпуска.

Кроме того, выяснилось, что война в Украине не попала в топ-10 самых популярных новостей 2023 года. Мир больше интересовали войны в Израиле и Судане. В десятку популярных новостных тем попали, например, три урагана и индийский луноход "Чандраян-3".

Для поклонников видеоигр Google выдал общемировую статистику и по этой категории. Самой популярной игрой 2023 года стала игра из вселенной Гарри Поттера Hogwarts Legacy. На втором месте оказалась The Last of Us. При этом в топ-10 не вошли такие крупные релизы как Marvel's Spider-Man 2 и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.