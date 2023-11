В ночь на 19 ноября российские оккупанты атаковали Украину с севера (Курская область – страна-агрессор РФ) ударными БпЛА типа Shahed. ПВО работала в трех областях. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, сообщается, что были зафиксированы пуски 20 ударных беспилотников.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как писали Українські Новини, ранее Reuters сообщило со ссылкой на доклад Института науки и международной безопасности (ISIS), что страна-агрессор Россия продолжает строительство завода по производству иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Республики Татарстан. В то же время, международное сообщество до сих пор не ввело санкции ни против собственника предприятия, ни против связанных с ним компаний.

Ранее сообщалось о том, что в октябре российские оккупанты запустили по Украине 243 "Шахеда", 15 управляемых авиационных ракет Х-59, а также 9 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили почти все цели.