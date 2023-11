В ночь на 16 ноября россияне атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – страна-агрессорка РФ) 18-ю ударными БпЛА типа Shahed. Во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил были уничтожены 16 вражеских беспилотников.

Были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения.

Кроме того, вечером 15 ноября в Полтавской области уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59. Также около полуночи противник атаковал гражданскую инфраструктуру в Харьковской области зенитными управляемыми ракетами "С-300". Предварительно без жертв и пострадавших.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Украинские бойцы также удерживают оборону в районе Авдеевки.

Ранее сообщалось о том, что в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" россияне потеряли 3 танка и более 550 человек в живой силе.