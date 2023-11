В ночь на 3 ноября российские оккупанты атаковали Украину четырьмя десятками Shahed-136/131 из Курской области и из района Приморско-Ахтарск (страна-агрессор РФ). Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Сообщается, что "Шахеды" запускались волнами и направлялись малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 24 ударных БпЛА Shahed-136/131 и одна управляемая авиационная ракета.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, вечером 2 ноября российские оккупанты выпустили две ракеты "Оникс" по Одесской области. Они утратили боевую способность на подлете к побережью. Без разрушений и пострадавших.

Ранее сообщалось о том, что всего в октябре российские оккупанты запустили по Украине 243 "Шахеда", 15 управляемых авиационных ракет Х-59, а также 9 крылатых ракет. Силы ПВО уничтожили почти все цели.