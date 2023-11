В ночь на 1 ноября российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа Shahed-136/131 и управляемую авиационную ракету Х-59. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что район пуска Х-59 и части "Шахедов" – Курская область страны-агрессора РФ, остальные вражеские ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления – Приморско-Ахтарск РФ.

Во время ночной атаки в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Ударные БПЛА сбивали по маршрутам следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.

Всего сбито 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Иран модернизировал дроны-камикадзе Shahed-136. Теперь их турбореактивный двигатель, вероятно, не будет гудить как мопед. Однако неизвестно, залетали ли уже такие "бесшумные" беспилотники в воздушное пространство Украины.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты модернизировали дроны "Ланцет", увеличив их дальность полета почти вдвое.