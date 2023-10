Об этом сообщила журналистка издания "Голос Америки" Мирослава Гонгадзе со ссылкой на источники в Генеральном штабе ВСУ.

По ее словам, военное командование Украины провело встречу с представителями военного командования стран-партнеров Украины.

"Темпы поставок вооружений в Украину не уменьшатся. Уже в январе Украина получит новые ракеты дальностью 300 километров", — написала он в соцсети Х (ранее Twitter).

Гонгадзе добавила, что ракеты, поставки которых ожидаются в январе, будут оснащены боевой часть массой 100 килограммов.

Собеседник журналистки из Генштаба ВСУ не уточнил, о какой именно ракете идет речь.

According to high-ranking official in @GeneralStaffUA, as a result of the meeting between the military command of Ukraine and the military command of the allies, the pace of supplying weapons to Ukraine will not decrease. In January 🇺🇦 will receive new 300 km range missiles.