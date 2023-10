Об этом глава внешнеполитического ведомства Литвы написал в своем аккаунте в социальной сети Х (ранее Twitter).

Он напомнил, что накануне Северная Корея поставила России 350 тысяч боеприпасов разного типа для использования на войне против Украины.

При этом Евросоюз, который ранее обещал предоставить Украине миллион снарядов, передал только 300 тысяч.

"У нас, безусловно, есть ресурсы, чтобы превзойти Северную Корею. Мы должны перестать стоять на месте, пока гибнут храбрые украинцы", — написал Ландсбергис.

