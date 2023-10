В ночь на четверг, 5 октября, российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed с южного направления (мыс Чауда - ТОТ Крым). Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Всего были зафиксированы пуски 29 ударных БпЛА.

Силы и средства Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили 24 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Кировоградской областей.

Количество сбитых "шахедов". Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что "Шахеды" – это сложная цель из-за их малозаметности. При этом враг модернизирует дроны, делая их менее заметными для радиолокационных станций и устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

Ранее сообщалось о том, что в сентябре российские войска применили рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136 для ударов по территории Украины. Средняя доля уничтоженных целей силами ПВО составляет достаточно высокий показатель в 78,7%.