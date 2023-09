Ночью 21 сентября около 03:40 российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Силы ПВО сбили 36 из 43 ракет россиян. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, сообщается, что было зафиксировано пуски 43 крылатых ракет из 10 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района западнее Энгельса. Ракеты запускали в несколько волн. В воздушное пространство Украины они входили по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожены 36 крылатых ракет.

К отражению удара применены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, Воздушные силы, подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины и другие средства.

Кроме того, около 06:00 утра противник нанес удар зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харькову. Работают соответствующие службы. О последствиях сообщит местная военная администрация.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в результате российской ракетной атаки и падения обломков сбитых целей в Дарницком районе произошел пожар, были повреждены несколько зданий, а также получили ранения семь человек. В ходе отражения ракетной атаки по Киеву силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей.