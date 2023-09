Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал в комментарии "РБК-Украина".

"Мы не можем это ни подтвердить, ни опровергнуть", — ответил Юсов на вопрос о причастности спецслужб Украины к ударам.

Он напомнил слова начальника ГУР Кирилла Буданова, который ранее заявлял, что Украина будет уничтожать российских военных преступников в любой точке мира.

Юсов добавил, что страна-агрессор Россия ослабляет свое влияние в тех уголках мира, где она проявляла свои геополитические интересы. Африка не является исключением.

Ответ представителя ГУР Минобороны Украины прозвучал на фоне того, как американское издание CNN опубликовало материал, в котором говорит о причастности украинских спецслужб к ударам по силам SRF в Судане.

Издание пишет якобы со ссылкой на собственные источники, что то, как члены SRF были атакованы ударными FPV-дронами, может свидетельствовать об их применении украинскими военными.

Речь идет о нескольких видеороликах, которые активно распространяются в социальных сетях в последние дни.

На этих роликах видно, как FPV-дроны атакуют автомобильную технику с членами SRF на улицах Хартума — столицы Судана.

Ряд экспертов рассказали, что такой стиль применения дронов не характерен для Судана и для Африки в общем.

