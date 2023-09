Ночью 15 сентября враг атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – страна-агрессор РФ). Силы ПВО сбили все запущенные российскими оккупантами шахеды. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, сообщается, что были зафиксированы пуски 17 ударных БПЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области.

Все 17 "шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.

Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих сил обороны.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, 29 августа заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка занята поиском места, где россияне производят "шахеды".

Ранее страна-агрессор Россия начала использовать аналоги иранских ударных дронов Shahed собственного производства.

В ВСУ считают, что РФ производит дроны-камикадзе Shahed (российская версия – "Герань") на своей территории, чтобы отвлечь внимание от Ирана. Хотя в самих БПЛА, где бы они ни были изготовлены, и дальше используются запчасти даже из европейских стран.