В ночь на 14 сентября cили ПВО ликвидировали 17 из 22 БпЛА типа Shahed-136/131, запущенных российскими оккупантами по Украине. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, с 21:00 до 02:30 россияне атаковали Украину несколькими группами ударных БпЛА по трем направлениям: мыс Чауда – Крым; Ейск, Курск – страна-агрессор РФ.

Всего были зафиксированы пуски 22 "шахедов" в направлении Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожены 17 вражеских ударных БПЛА "Shahed-136/131", отмечается в сообщении.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, Россия в ночь на среду, 13 сентября, выпустила по Украине 44 дрона-камикадзе типа "Шахед". Силы противовоздушной обороны сбили 32 БПЛА.

Кроме того, 29 августа заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что украинская разведка занята поиском места, где россияне производят "шахеды".