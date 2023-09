Ночью 10 сентября российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 с северного направления (Курск – РФ). Силы ПВО уничтожили 26 беспилотников. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Так, сообщается, что были зафиксированы пуски 33 "шахедов" в направлении Киевщины.

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 26 Shahed-136/131.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, сегодня ночью, 10 сентября, оккупанты атаковали Киев ударными беспилотниками.

По данным КМВА, обломки упали в нескольких районах столицы. В частности, в Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков - упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.

представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что государство-агрессор Российская Федерация модернизирует дроны-камикадзе "Шахед", делая их менее заметными для радиолокационных систем, а также планирует усовершенствовать управляемые авиационные бомбы.