Ночью 8 сентября противник атаковал Одесскую область группами ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – ТОТ, Крым). Силы ПВО уничтожили 16 "шахедов". Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 20 "шахедов" в направлении Одесской области.

Отмечается, что к отражению удара были применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины.

В результате боевой работы украинские защитники уничтожили 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

16 из 20 "шахедов" уничтожены над Украиной ночью. Инфографика: Воздушные Силы ВС Украины / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что страна-агрессор Россия может начать совершать новые атаки по объектам энергетической инфраструктуры Украины уже в конце сентября или в начале октября.

По словам Скибицкого, в этом году российские войска могут использовать больше дронов-камикадзе Shahed-131/136 вместе с ракетами, чтобы сбить с толку украинские системы ПВО.