Ночью 25 августа противник нанес удар ракетами воздушного и морского базирования с акваторий Черного и Азовского морей. Украинские защитники уничтожили пять воздушных целей из пяти. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Так, сообщается, что в направлении южных областей из самолетов Су-34 были выпущены две управляемые авиационные ракеты Х-59 из Черного моря и две крылатые ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля из Азовского моря. Также зафиксирован пуск одного ударного БпЛА типа "шахед" по направлению Приморско-Ахтарск.

Все пять целей уничтожены силами и средствами Воздушных сил. Ракеты – в пределах Одесской, ударный БпЛА – в Днепропетровской области.

Силы ПВО сбили пять воздушных целей окупантов. Инфографика: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, в ночь на среду, 23 августа, российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание по производственно-перегрузочным комплексам, повреждены и зернохранилища.

Утром 22 августа российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог Днепропетровской области ракетой "Искандер". Повреждены в результате атаки десятки домов, здания школы и высшего учебного заведения, несколько объектов коммунальных предприятий и транспортной инфраструктуры.