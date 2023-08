В ночь на 2 августа 2023 года российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками Shahed-136/131. Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ.

Пуски "шахедов" осуществлялись по трем направлениям – Курск, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (Крым).

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины было уничтожено 23 ударных БпЛА.

Большинство "шахедов" сбили в Киевской и Одесской областях. Однако часть запущенных врагом дронов поразила портовую инфраструктуру в Одесской области.

Инфографика: Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, оккупанты атаковали Киев дронами. Группы беспилотников входили в воздушное пространство столицы Украины одновременно по нескольким направлениям. Однако силами и средствами ПВО все воздушные цели, а это более 10 дронов типа Shahed, были обнаружены и уничтожены.

Российские БПЛА ночью атаковали Одесщину. Повреждены порты и элеватор, возникли пожары.