Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

В ведомстве напомнили, что после выхода из Черноморской зерновой инициативы ("зерновая сделка") Россия осуществили серию воздушных и ракетных атак по морским портам Украины.

На протяжении всего 9 дней после выхода из "зерновой сделки" российские оккупанты разрушили или повредили 26 объектов портовой инфраструктуры.

В морских портах, которые подверглись российским атакам, были также повреждены 5 гражданских судов.

Кроме того, российские оккупанты уничтожили около 180 тысяч тонн зерновых культур, находящихся в портовых хранилищах.

After withdrawing from the #GrainDeal, Russia committed yet another series of war crimes by shelling 🇺🇦 #Ukrainian port cities and grain warehouses.



Here is what they've done during the first 9 days.



We must stop 🇷🇺 #HungerGames and ensure global food security now. pic.twitter.com/iKUpkdQnov