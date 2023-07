Издание пишет, что украинский военнослужащий вынужден был выйти из самолета по требованию работников Wizz Air.

"Мужчина на видео не мог сидеть на своем месте из-за своего протеза. Он сказал, что потерял ногу на войне и летит домой к своей семье в Украине. Он плакал и кричал: "Как я доберусь до дома?". Он показал стюардессе рюкзак, в котором были только подарки для его семьи, которая, видимо, давно его ждала. Он стоял в углу этого самолета полтора часа. Затем он упал и поранил руки. Экипаж самолета заявил, что он вел себя неадекватно и был вынужден покинуть рейс" , – сказано в сообщении.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6