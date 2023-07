Видання пише, що український військовослужбовець змушений був вийти з літака через вимогу працівників Wizz Air.

"Чоловік на відео не міг сидіти на своєму місці через свій протез. Він сказав, що втратив ногу на війні та летить додому до своєї родини в Україні. Він плакав і кричав: "Як я дістануся до дому?". Він показав стюардесі рюкзак, в якому були тільки подарунки для його сім'ї, яка, мабуть, давно на нього чекала. Він стояв у кутку цього літака півтори години. Потім він упав і поранив руки. Екіпаж літака заявив, що він поводився неадекватно і був змушений залишити рейс", - сказано у повідомленні.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6