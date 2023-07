Соответствующее поручение МИД дал президент Владимир Зеленский, о чем он сам заявил в своих официальны страницах в социальных сетях.

"Сегодня я поручил Министерству иностранных дел вызвать Посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей", — сказал Зеленский.

Глава государства призвал власти Грузии передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для лечения и ухода.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили", — добавил Зеленский.

Как писали "Украинские Новости", ранее сегодня, 3 июля, в Грузии состоялось очередное судебное заседание по делу Лукашенко.

Бывший грузинский лидер, который находится в тюрьме, поприсутствовал на заседании онлайн и показал, в каком состоянии сейчас находится.

@SaakashviliM joined the trial hearing remotely

"The founder of the Georgian state is in such a condition" | Mikheil Saakashvili pic.twitter.com/kOS2c9LWhK