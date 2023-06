В ночь на 30 июня российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе с юго-восточного направления. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Так, сообщается, что россияне нанесли удары 13 дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131 с восточного побережья Азовского моря (Приморско – Ахтарск) и 4 зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300.

Атакованы военные и инфраструктурные объекты в Запорожской области.

Силы и средства противовоздушной обороны Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 10 из 13 ударных дронов Shahed-136/131.

Предварительно без жертв.

Инфографика: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, 29 июня глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что наемники ЧВК "Вагнер" больше не будут воевать на территории Украины, а это самое эффективное подразделение РФ.

28 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что наемники ЧВК "Вагнера" пока не воюют на фронте.