Ночью 23 июня военные страны-агрессорки РФ нанесли удар по Украине с самолетов стратегической авиации. На этот раз оккупанты направили атаку на военный аэродром в Хмельницкой области. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Так, сообщается, что пуски осуществлялись около полуночи из Каспийского моря из четырех бомбардировщиков Ту-95мс.

Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство в Хмельницкой области.

Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательный БПЛА не установленного типа.

Украинские защитники уничтожили 13 ракет окупантов. Інфографіка: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, ночью 22 июня командование Воздушных сил ВСУ заявило о взлете пяти стратегических бомбардировщиков российской оккупационной армии.

Кроме того, продвижение подразделений Сил обороны Украины продолжается на юге страны, где им удается продвигаться вперед и достигать частичных успехов. На востоке украинские военные проводили как наступательные, так и оборонительные действия.