Ночная атака россиян дронами и ракетами была направлена на критическую инфраструктуру, – Воздушные Силы

Ночью 22 июня российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами "Shahed-136/131". Эта атака была направлена на объекты критической инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВС Украины.

Так, из бомбардировщиков Ту-22м3 из акватории Азовского моря противник совершил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал". Также зафиксированы пуски четырех иранских "шахедов" – три вражеских дрона были уничтожены противовоздушной обороной.

"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", - сообщили в ПС.

Инфографика: Telegram/Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukraine

Как сообщали Українські Новини, за прошедшие сутки противник нанес ракетный и 44 авиационных ударов, в частности, было применено 6 иранских ударных БПЛА "Shahed". Все "Шахеды" уничтожены нашими защитниками. Также враг совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня.