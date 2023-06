Об этом сообщил веб-портал Defence Express.

В танк было заложено 6 тонн тротила – вероятно, российские военные пытались въехать этим танком в украинские окопы и взорвать его, но машина сначала наткнулась на мины в 100 метрах от украинских позиций, а затем была уничтожена выстрелом из противотанкового гранатомета.

Видеозапись с "танком-камикадзе" демонстрирует главный недостаток таких машин – они отнюдь не маленькие и очень хорошо видны издалека. Оккупанты не использовали дистанционное управление машины, а просто заблокировали педаль газа, поэтому она продвигалась по прямой к украинским позициям.

