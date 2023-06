Об этом генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Костин провел разговор с Комиссаром ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейнерсом, в ходе которого рассказал ему о последствиях разрушения дамбы Каховской ГЭС.

"Более 40 тысяч человек находятся под угрозой затопления. Украинские власти эвакуируют более 17 000 человек. К сожалению, более 25 000 мирных жителей находятся на территории, подконтрольной России", — сказал Костин.

По его словам, оккупационная администрация Херсонской области не проводит эвакуацию жителей населенных пунктов на левом берегу региона.

Костин выразил надежду, что в ответ на действия России последует адекватная реакция европейского и мирового сообщества.

Just had a conversation with EU Commissioner @dreynders. Provided him with the latest information on the consequences of the heinous international crime committed by Russian occupiers—blowing up of the Kakhovka dam.



Over 40 thousand people are in danger of being flooded.… pic.twitter.com/18BEz8SVxE