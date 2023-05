От Соединенных Штатов Америки в государственный бюджет Украины поступили гранты в размере 1,25 млрд долларов через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В 2023 году Украина получила уже 6 млрд. долларов грантовых средств прямой бюджетной поддержки от США.

Грантовые средства предоставлены как часть четвертого дополнительного финансирования в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Привлеченное грантовое финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета, а именно на выплату государственных социальных пособий семьям с детьми, оплату труда работников образовательной сферы, на оплату труда предоставлятелей медицинских услуг по программе медицинских гарантий и прочее.

Министерство финансов Украины совместно с Всемирным банком реализует Проект PEACE in Ukraine и обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, предоставленных партнерами по развитию.

В сотрудничестве с компанией Делойт Консалтинг, реализующей проект USAID SOERA, Минфин реализует мониторинг использования прямой бюджетной поддержки Правительства США, а с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers Ukraine – проверку по согласованным процедурам с целью определения допустимых государственных расходов, проведенных Украиной в 2022 году.

В настоящее время в Украине внедряется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) Проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" на общую сумму 16,5 млрд. долларов США и 1,4 млрд. евро ( ссуды МБРР, кредиты МАР, гранты Целевого фонда многих доноров).

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов Украины публикует подробную информацию о расходах государственного бюджета 2022 года, компенсированных иностранными партнерами, в том числе США, в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (Public Expenditures for Administrative Capacity Endurance in Ukraine, PEACE in Ukraine).