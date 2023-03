Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня Соединенные Штаты объявили о новом критически важном пакете военной помощи Украине для отпора агрессии России", — написал Блинкен в своем Twitter-аккаунте.

Today the United States announced a critical new package of military assistance for Ukraine to repel Russia’s aggression. We stand #UnitedWithUkraine.