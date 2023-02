Кулеба опубликовал видео, в котором демонстрируется образование Совбеза ООН после Второй мировой войны, основные задачи этой организации, а вместе с этим — разрушительная роль России как постоянного члена Совета Безопасности.

"В декабре 1991 года Россия незаконно узурпировала место СССР Совету Безопасности ООН. Никакие юридические процедуры, определенные Уставом ООН, не соблюдались. Это создало в Москве ощущение абсолютной безнаказанности, что привело к многочисленным преступлениям. СБ ООН будет лучше без России", — подчеркнул глава МИД Украины.

In December 1991, Russia illegally usurped the USSR's seat in the United Nations Security Council. No legal procedures defined by the UN Charter were upheld. This gave Moscow a feeling of absolute impunity which led to numerous crimes. The UNSC will be better off without Russia. pic.twitter.com/3iKNf4VGhT