Кулеба опублікував відео, в якому демонструється утворення Радбезу ООН після Другої світової війни, основні задачі цієї організації, та натомість руйнівна роль Росії як постійного члена Ради Безпеки.

"У грудні 1991 року Росія незаконно узурпувала місце СРСР Раді Безпеки ООН. Жодних юридичних процедур, визначених Статутом ООН, не дотримувалися. Це створило у Москві відчуття абсолютної безкарності, що призвело до численних злочинів. РБ ООН буде кращою без Росії", - підкреслив глава МЗС України.

In December 1991, Russia illegally usurped the USSR's seat in the United Nations Security Council. No legal procedures defined by the UN Charter were upheld. This gave Moscow a feeling of absolute impunity which led to numerous crimes. The UNSC will be better off without Russia. pic.twitter.com/3iKNf4VGhT