Об этом глава внешнеполитического ведомства Польши заявил сегодня, 23 января.

"Мы собираемся отправить танки Leopard 2 Украине... Независимо от решения других стран, мы полны решимости поставить танки, как и обещали", — сказал Рау.

Польский министр подчеркнул, что Варшава намерена и дальше поддерживать связь с Берлином касательного данного вопроса.

FM @RauZbigniew 🇵🇱 after #FAC in Brussels:



We are going to send #Leopard 2 tanks to 🇺🇦. We will be in touch with the 🇩🇪 government about it. But regardless of the decision of other countries, we are more determined to deliver these tanks as promised. pic.twitter.com/Xet9fmn0Ey