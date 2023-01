Про це глава зовнішньополітичного відомства Польщі заявив сьогодні, 23 січня.

"Ми збираємося відправити танки Leopard 2 Україні... Незалежно від рішення інших країн, ми сповнені рішучості поставити танки, як і обіцяли", — сказав Рау.

Польський міністр підкреслив, що Варшава має намір й надалі підтримувати зв’язок із Берліном щодо цього питання.

We are going to send #Leopard 2 tanks to 🇺🇦. We will be in touch with the 🇩🇪 government about it. But regardless of the decision of other countries, we are more determined to deliver these tanks as promised. pic.twitter.com/Xet9fmn0Ey