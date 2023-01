Об этом британский политик написал в Twitter-аккаунте.

Клеверли напомнил, что правительство России внесло его и еще ряд британских чиновников в санкционный список.

"Хорошо. Если это цена за поддержку украинской свободы, то я рад санкциям. Слава Украине", — написал Клеверли.

I've been sanctioned by the

Russian government.



Good.



If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini