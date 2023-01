Про це британський політик написав у Twitter-акаунті.

Клеверлі нагадав, що уряд Росії вніс його та ще деяких британських чиновників у санкційний список.

"Добре. Якщо це ціна за підтримку української свободи, то я радий санкціям. Слава Україні", — написав Клеверлі.

I've been sanctioned by the

Russian government.



Good.



If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then I’m happy to be sanctioned #SlavaUkraini