Об этом сообщил веб-портал Defence Express.

"В результате украинского высокоточного удара в Херсонской области уничтожена российская РЛС УКВ-диапазона П-18-2. П-18-2 является модернизацией советской РЛС П-18 с цифровыми компонентами и улучшенной электроникой", - говорится в сообщении.

#Ukraine: A Russian P-18-2 2D VHF surveillance radar was destroyed by a Ukrainian precision strike in #Kherson Oblast.



The P-18-2 is an upgrade of the Soviet P-18 with digital components and improved electronics. pic.twitter.com/KTcAqFNMqr