"Недавно упал довольно необычный беспилотник "Орлан-10", который, как сообщается, был сбит украинскими системами РЭБ. Этот тип приспособлен для поражения наземных целей и несет 4 осколочно-фугасных авиационных бомбы в специальных подкрыльных контейнерах. С 24 февраля 2022 года были сбиты всего несколько бомбардировщиков "Орлан", - говорится в сообщении.

#Ukraine:A rather unusual Orlan-10 drone fell down recently, reportedly downed by Ukrainian EW systems.



This type is adapted for targeting ground targets and carries 4x OFSP HE-FRAG bomblets in special underwing pods. Only a couple of Orlan bombers were shot down since Feb 24th. pic.twitter.com/PIxwBaEw0r