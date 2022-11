Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и невыразимое страдание. Мы все помним ужасы в Буче. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 000 мирных жителей и более 100 000 украинских военных", — сказала Урсула.

Однако она не уточнила, речь идет о погибших или погибших и раненных.

"Россия должна заплатить за свои ужасающие преступления, в частности, за преступление агрессии против суверенного государства", - отметила она.

Фон дер Ляйен предложила создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию преступлений РФ.

Украинское военное руководство пока не прокомментировало заявление главы Еврокомиссии.

Впоследствии с видео на странице Урсулы фон дер Ляен в твиттере вырезали отрывок, в котором она называет количество убитых украинских военных и гражданских.

