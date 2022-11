Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси написал в своем Twitter-аккаунте.

Он рассказал, что сегодня, 29 ноября, провел встречу с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

По словам Гросси, они продолжили обсуждение незамедлительного создания защитной зоны вокруг оккупированной российскими войсками Запорожской АЭС.

Глава МАГАТЭ также сообщил о намерениях организации усилить свое присутствие в Украине.

"Я подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", — написал Гросси.

With @MFA_Ukraine @DmytroKuleba, we continue working together towards the urgent establishment of a nuclear safety & security protection zone around #ZaporizhzhyaNPP



I also confirmed that IAEA will strengthen its presence in all 🇺🇦’s #NPPs to protect its energy infrastructure pic.twitter.com/NhDK10C2zC