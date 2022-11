Фото: twitter.com/NetflixValhalla

Под публикацией в Twitter десятки недовольных пользователей посоветовали компании нанять историков и провести расследование, чтобы в будущем не допускать подобных ошибок.

Пост вызвал нешуточный скандал, на идреагировало и Министерство культуры информационной политики Украины.

"Ярослав Мудрый был великим князем киевским с 1019 года и до своей смерти. Время, когда России вообще не существовало. Киевская Русь – не Россия. Вот краткий урок истории", - говорится в сообщении ведомства.

К своему посту ведомство прикрепило ссылку на ролик по истории Украины от Института национальной памяти.

Oh please @netflix @netflixvalhalla 😑

Yaroslav the Wise was the Grand Prince of Kyiv from 1019 until his death. The time when Russia didn’t exist at all. Kyiv Rus is not Russia.

Here is the short history lessonhttps://t.co/0zAwznCrW6 https://t.co/2lx1bKlYp5