Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину! Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным", — написал он и поблагодарил Норвегию, Испанию и США за передачу вооружения.

Он отметил, что с помощью нового ПВО Украина продолжит сбивать враждебные цели.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg