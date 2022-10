Об этом стало известно политическому редактору Times Стивену Суинфорду, сообщает "Европейская правда".

"Мне сказали, что Борис Джонсон, как ожидается, примет участие в соревновании за лидерство консерваторов. Он проводит зондирование, но, как говорится, считает, что это вопрос национальных интересов", - написал редактор в своем Twitter.

По его словам, несколько членов Консервативной партии считают, что следующим премьером должен стать Борис Джонсон.

I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest



He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr